Booba s'en prend cette fois à Maska...

Le Duc va-t-il tacler toute la Sexion d'Assaut ?

Booba continue son entreprise de démolition. Après Gims et Barack Adama, il poursuit et envoie des tacles aux autres membres de la Sexion d'Assaut. Sa dernière victime en date ? Maska.

On ne sait pas si le Duc va tous les attaquer chacun leur tour mais après Gims et Barack Adama, il vient de mettre un taquet à Maska alors que celui-ci a partagé, avec une bose dose d'autodérision, une vidéo de lui en train de danser. Lucide, il sait qu'il n'a pas le talent de certains et préfère en rigoler que de se lamenter. Alors, il montre ses skills en expliquant qu'il a travaillé en "soum-soum" pendant plusieurs mois pour arriver à un tel résultat.

Est-ce qu'à l'avenir, les membres du groupe devront faire attention à tout ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux ? On n'en sait rien mais ils doivent être prévenus que maintenant que B2O est sur le sentier de la guerre, il ne leur laissera plus rien passé. A moins qu'ils choisissent de vivre leur vie sans se soucier de ce que Booba pourra bien dire sur leur compte... Ce qui, heureusement, semble être le cas de la plupart des membres de la Sexion.

Mais bon, cette fois, Maska fait les frais des commentaires du patron du 92I qui a repartagé cette vidéo sur la danse assortie d'un commentaire ironique dont il s'est fait une spécialité.