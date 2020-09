Booba et Barack Adama se clashent sévèrement sur les réseaux sociaux

Le Duc a décidé de se faire la Sexion d'Assaut.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Duc a toujours la dent dure quand il parle de Gims. Et si le frère de Dadju a sorti "Immortel" vendredi dernier, le premier extrait de son album 100% rap attendu pour la fin de l'année (le 6 novembre ?), Booba a encore une fois sorti la sulfateuse et a décidé, sans doute pour pimenter le tout, de mettre toute la Sexion d'Assaut dans la sauce.

Il y a des gens qui aiment se faire de nouveaux amis et qui sont doués pour ça. Et puis, il y a B2OBA qui, lui, aime se faire de nouveaux ennemis et qui est aussi très doué pour ça. Comme s'il n'en avait pas assez, il a profité de la sortie du dernier single de Gims pour s'attaquer à toute la Sexion d'Assaut. Dans une story Instagram, il s'adresse à tout le groupe et parle du "retour des noix", parodiant le titre possible de leur futur album, "Le retour des rois".

"Bon courage les gars avec votre roi sans tête. On attend avec impatience les 16 meuz de Masqua, Black Aime et Barackadabra."

Le tout avec des émojis morts de rire.

Mais s'il y en a un que ça n'a pas fait rire, c'est Barack Adama qui a répliqué violemment à B2O.

"Très cher Booba, vieille sal*pe de 78 ans, tu m'as attaqué, quel kiff, j'avais besoin d'un peu de buzz venant d'une bonne p*te à buzz, je suis preneur. Tu étais pourtant une légende mais tu vas finir comme cette cougar de JoeyStarr, aigri, seul et pas respectable, dommage ! On prépare un album de fils de p*te. Prépare tes meilleurs playbacks sur les prochains hits. J'attends une jolie réponse de ta part, donne-moi un peu de buzz. #barackadabra".

On assiste sans doute là à la naissance d'une nouvelle rivalité dans le rap français. Si les membres de la Sexion avaient pourtant essayé de rester loin de tout cela, même quand Gims a été attaqué frontalement par Booba, Barack Adama n'a pas du tout apprécié d'avoir été pris à parti par le Duc et il englobe Joey Starr, qui n'avait pourtant rien demandé, dans l'histoire. Si jamais les autres membres du groupe parisien s'y mettent, cela risque de faire beaucoup pour le Duc, qui, même s'il a du répondant, risque de se faire attaquer de tous les côtés...

Affaire à suivre, assurément...