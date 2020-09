Tory Lanez sort un album pour se justifier !

Et il s'en prend aussi à sa victime, Megan Thee Stallion.

Tory Lanez n'avait pas réagi quand Megan Thee Stallion a confirmé que c'était bien lui qui lui avait tiré dessus lors de la soirée où elle a été blessée aux deux pieds. Le rappeur canadien s'était muré dans le silence pour mieux préparer sa défense expliquant juste qu'il était saoul aux moments des faits. Et il n'a pas fait les choses à moitié. Pour se justifier et surtout nier ses responsabilités, il a carrément sorti un album de 17 titres, "Daystar" entièrement axé autour de la soirée du 12 juillet dernier.

Tory Lanez débute son album" Daystar" par le titre "Money Over Fallouts" et attaque directement dans le vif du sujet. Dans ce morceau, il donne sa version des faits et les conséquences de la confession de Megan Thee Stallion quand elle l'a accusé d'être le tireur. Aux alentours des deux minutes, le Canadien nie lui avoir tiré dessus et explique la réaction de la rappeuse de Houston en insinuant qu'ils étaient alors en couple.

"Je ne peux pas pleurer maintenant, je vais rire plus tard. Meuf, tu as eu le culot d'écrire cette déclaration sur cet incident, sachant que je ne le fais pas/Mais je reste à mon meilleur, essayant de garder cette merde avec toi, petite/je ne peux pas le prouver mais ces gens chuchotent dans ton oreille/Ce sont les vrais qui, à mon avis, t'ont vraiment fait penser que Tory Lanez le ferait pour de vrai. N'oublie pas que tu étais ma chienne, je t'ai maintenu et je t'ai gardé réel/Et je pensais que tu étais solide, mais regarde ce que tu me fais/Regarde-toi me faire mal, les gens essaient de me ruiner."

Plus tard dans la chanson, il remet en question les blessures de Megan, rappant : "Putain, on te tire une balle dans le pied et on ne touche pas les os ou les tendons ?"

L'album contient aussi des titres comme "Things I Should Have Said", "A Woman" et "Friends Become Strangers", ce qui donne l'impression que "Daystar" a été conçu uniquement pour aborder le problème avec Megan et nier sa responsabilité.

Evidemment, les twittos n'ont pas vraiment apprécié sa position et n'ont pas manqué de le faire savoir.

Is that little leprechaun serious rn??? Fuck Tory lanez and if you fw him lmk so I can unfollow pic.twitter.com/Hj374KFQ4l — Zariah????????✨ (@longlivenipsey_) September 25, 2020

Please, how are some men saying Tory snapped? Nah I hate that gender so much. pic.twitter.com/S1Cbhx6BzQ — Moodie Foodie ???????????????? (@sighs98) September 25, 2020

Ce n'est certainement pas de cette façon que Tory Lanez va se sortir de la sauce dans laquelle il s'est fourré...