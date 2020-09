Kool Shen tacle Soprano !

Pour lui, le rap n'a pas sa place dans "The Voice"

A l'affiche de la dernière saison de la série "Engrenages" sur Canal+, Kool Shen a donné quelques interviews pour en faire la promotion. Fatalement, il a eu le droit à des questions sur le rap. Et comme à son habitude, le membre de NTM a été franc et pas forcément tendre, notamment envers Soprano et son rôle de coach dans "The Voice".

C'est dans Télé-Loisirs que le K double O a rappelé qu'il avait été approché pour devenir un des coachs de talents dans le télé-crochet de TF1, "The Voice", dès la première saison, en 2012. A l'époque, sa réponse avait été catégorique comme il l'avait expliqué en 2016 sur le plateau de l'émission "TPMP".

"Je ne me voyais pas coacher des gens vu que je ne chante pas très bien. Il y aurait eu un peu moins de spectacle et un peu moins d'audimat".

Plusieurs années après, le rappeur n'a pas changé d'avis et a du mal à comprendre que Soprano ait, lui, accepter ce rôle. Pour Kool Shen, il semble qu'un rappeur n'ait rien à faire dans un fauteuil rouge.

"On ne me l'a pas reproposé et de toute façon, j'aurais dit non. Je me fiche que Soprano le fasse, il fait des mélodies. C'est pas le meilleur chanteur du monde mais il sait chanter, il peut coacher les candidats. Moi, je ne me sens pas légitime. Faut arrêter l'imposture, je fais du rap."

A 54 ans, le vétéran du rap français sait de toute façon de quoi il a envie et ce qu'il aime ou n'aime pas. Invité à commenter la scène actuelle du rap hexagonal, il n'a pas non plus fait dans la langue de bois.