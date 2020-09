Eminem : des logos inédits dévoilés !

Des logos qui auraient pu être utilisés pour un nouveau projet de Em ont été publiés.

Mike Saputo, le créateur du logo de la compilation "Shady XV" d’Eminem lâchée en 2014 a décidé d’anticiper ! Il avait prévu d’en faire plus pour une sortie potentielle de "Shady XX" l’année dernière. En vain. Il a donc publié les logos inutilisés sur les réseaux.

Eminem a fait un déçu ! L’artiste qui avait fait ses logos pour sa compilation "Shady XV" s’était préparé à renouveler son travail sur une nouvelle compilation. Sauf que celui qui est en beef avec Nick Cannon n’a pas lâché le fameux "Shady XX". Mike Saputo le designer a été très déçu. Pour se consoler, il a publié ses oeuvres sur son Instagram.

En légende il ne cache pas sa déception. Il explique : "Donc, l’année dernière, nous avons commencé à travailler sur des choses pour célébrer le "Shady XX". J’ai travaillé une tonne de logos. Finalement, le projet n’a jamais vu la lumière du jour, malheureusement. Je me suis donc retrouvé avec tout un tas de trucs qui me semblaient plutôt bons, mais nulle part où les utiliser. Telle est la vie du design". On comprend sa frustration...

Vous en pensez quoi de ces logos ? Vous aimez ?