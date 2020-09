Cardi B et Megan Thee Stallion : les coulisses de "WAP" dévoilées !

Cardi B et Megan Thee Stallion ont partagé l'envers du décor de leur clip "WAP".

Cardi B et Megan Thee Stallion ont mis en ligne une vidéo des coulisses du tournage de leur clip déjà historique, "WAP". Plus complices que jamais, sublimes, sexy, elles ont ébloui la Toile !



Neuf minutes de pur kif. C’est ce que nous a offert Cardi B sur ses réseaux. Elle a dévoilé les coulisses du tournage de son clip "WAP". Accompagnée de celle avec qui elle a bossé sur ce titre, Megan Thee Sallion, elle nous montre l’envers du décor de cette vidéo hors norme.

186 millions de vues en 1 mois, ça se mérite. C’est ce qu’ont prouvé Cardi B et sa complice Megan Thee Stallion. Pour obtenir ce clip de qualité, elles ont beaucoup travaillé ! Celles qui ont battu des records, nous ont montré les journées de tournage du 3 et 6 juillet dernier. La première date se concentre sur Cardi et son équipe qui apprennent la chorégraphie de ce que nous appelons maintenant la danse "WAP". Cette dernière a pris d'assaut les réseaux sociaux. La seconde, elle, montre les derniers moments sur le plateau avec le réalisateur Colin Tilley.



Cardi aurait dépensé environ 100 000 dollars en tests de coronavirus pour assurer la sécurité de tous ceux qui travaillaient sur ce projet. Celle qui n'aime pas la version censurée de "WAP", voulait que tout se passe pour le mieux. Dans les images, on voit qu’elle et Megan Thee Stallion profitent pleinement leurs moments à deux et avec les équipes de tournage. Aucune rivalité, que de la rigolade. Les backstages de la scène avec les reptiles sont même sympathiques à regarder. Il y a vraiment que des good vibes. Même Offset fait une apparition pour montrer son soutien à sa femme.

C’est peut-être ça le fruit du succès : de la positivité et du travail !