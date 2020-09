R.Kelly : qui est son agresseur ?

On connait l'identité de celui qui a tenté de poignarder R.Kelly en prison, fin août.

Vous le savez, les prisonniers américains réservent un sort assez particulier à leurs co-détenus accusés de viol. Une fois derrière les barreaux, il n'est pas rare de les voir se faire agresser à multiples reprises. R.Kelly vient d'en faire l'expérience, en août 2020. Alors qu'il était assis dans sa cellule, un autre détenu a réussi à s'introduire aux côtés du chanteur, l'a roué de coups et aurait également tenté de le poignarder avec un stylo, sans succès. On connait aujourd'hui, d'après TMZ, l'identité et les motivations de l'agresseur, qui s'appelle Jeremiah Shane Farmer.

Un homme qu'il vaut mieux éviter visiblement : membre du gang des Latin Kings, l'homme de 39 ans est actuellement incarcéré pour un double homicide au marteau. Pas un enfant de choeur donc. Farmer se serait violemment énervé car la prison a été bouclée pendant l'été, à la suite de manifestations qui militent pour la libération de R.Kelly. Le chanteur est toujours en attente de son procès pour, entre autres, diverses agressions sexuelles.

Mais le membre de gang a également affirmé : "c'est le gouvernement qui m'a fait attaquer R.Kelly", sans expliquer exactement pourquoi. Farmer a déclaré vouloir "mettre la lumière sur la corruption du gouvernement". Du côté du chanteur, son équipe juridique s'est emparée de l'affaire pour appuyer leur thèse selon laquelle la vie de l'accusé était mise en danger en prison.

Steven Greenberg, avocat de l'artiste, affirme que Farmer n'aurait jamais dû avoir le droit d'accéder à la cellule de son client, placé à l'isolement depuis l'agression.