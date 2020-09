Cardi B encourage les Américains à aller voter

Les élections présidentielles approchent !

Cardi B utilise ses réseaux sociaux pour encourager les gens à aller voter pour l'élection présidentielle de 2020. La rappeusse s'est associée à Atlantic Records pour appeler les Américains à s'inscrire sur les listes électorales et voter : "Permettez-moi de vous dire quelque chose : les délais des États arrivent très rapidement. Assurez-vous donc de bien cliquer sur le lien dans la bio pour que vous puissiez tous vous inscrire pour voter."

L'annonce Cardi intervient quelques semaines après sa discussion avec Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle. L'interprète de "WAP" a fait part de ses préoccupations concernant la pandémie du COVID-19 et la brutalité policière tout en exprimant son soutien à Medicare-for-all et à l'enseignement universitaire gratuit. Mais elle a également noté que sa priorité était de faire que Donald Trump soit retiré de ses fonctions :"J'ai toute une liste de choses que je veux et que je souhaite et je souhaite que notre prochain président fasse pour nous. Mais d'abord, je veux juste que Trump sorte. Sa grande bouche nous cause tellement de problèmes."

Au cours de la conversation, les deux ont discuté de l'importance du vote. Biden a également félicité Cardi pour son engagement politique, il reconnaît : "Une des choses que j'admire chez vous, c'est que vous continuez à parler de ce que j'appelle l'équité, traiter les gens avec respect. John Lewis avait l'habitude de dire que le vote est l'outil non-violent le plus puissant dont vous disposez. Utilisez ce pouvoir pour le changement que vous voulez."