Doja Cat continue de se moquer de Nas

Doja Cat explique que "N.A.S" est un acronyme du titre entier. Certains fans pensent même qu'il s'agit d'un morceau particulièrement attendu de la chanteuse, "Ain't Shit".

.@DojaCat revealed that the long-awaited track “Ain’t Sh*t”, renamed “NAS”, will be released soon ???? https://t.co/Fu0Wl6xuO2 — Doja Access (@DojaAccess) August 20, 2020

Alors, peut-être qu'on voit le mal partout, mais on a du mal à ne pas y voir un rapport avec les propos de Nas sur les remarques racistes de la chanteuse sur des forums en ligne et son titre "Ultra Black" dans lequel il disait : "We going Ultra Black/Unapologically Black/The contraire of Doja Cat."