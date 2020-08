Rihanna trolle ses fans à propose de "R9"

Riri manie l'ironie.

Rihanna est harcelée de questions à propos de son futur album "R9", attendu depuis plusieurs mois (années ?). Alors, quand son sosie brésilien fait une vidéo sur TikTok, la chanteuse ne peut s'empêcher de se moquer de ses fans...



Vendredi 14 août, l'imitatrice brésilienne de Rihanna, Priscila Beatrice (avec l'aide de The Shade Room) a attiré l'attention de Riri elle-même avec sa dernière vidéo TikTok dédiée à la mégastar du R&B. En réponse à ce message, la chanteuse originaire de La Barbade a fait ce que font 99% de ses fans lorsqu'elle poste un message sur les réseaux sociaux, elle lui a demandé où était l'album "R9".

"Où est l'album? # R9", a plaisanté Rihanna dans la section des commentaires de The Shade Room, une référence à ses fans (dont Drake) qui refusent d'attendre encore un peu plus l'arrivée du nouveau projet de la chanteuse.

Cela a suffi en tout cas pour faire le bonheur de Priscila Beatrice qui s'est épanchée sur Instagram.

"Je n'arrive toujours pas à y croire !!! La page @theshaderoom a partagé ma vidéo sur leur profil et THE OWN RIHANNA @badgalriri a vu ma vidéo et commentée !!!! Tu sais ce que je ressens en ce moment ??? Je n'arrête pas de pleurer d'émotion !!!! De bonheur!!!!! C'est un rêve!!! Dieu est si merveilleux !!!!!"

Rihanna (la vraie) n'a rien sorti depuis près de quatre ans avec "Anti" en 2016 qui vient de battre un record au Billboard 200 avec 224 semaines de présence, ce qui en fait l'album à la plus grande durée de vie pour une artiste noire. Et on attend toujours, ne serait-ce que des informations concrètes sur l'album désigné par le sigle "R9".