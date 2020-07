Tory Lanez : une pétition lancée pour l'expulser des USA

Après les accusations qui reposent sur lui, les fans lancent une pétition pour qu'il retourne au Canada.

Tory Lanez est apparemment l'ennemi public numéro un...À la suite de l'incident avec Megan Thee Stallion qui a entraîné l'arrestation de l'artiste canadien plus tôt ce mois-ci, une pétition sur Change.org a été lancée demandant que le rappeur de 28 ans soit expulsé vers son pays d'origine, le Canada.

La description de la pétition est la suivante : "Deportez Tory Lanez (Daystar Peterson) au Canada et interdisez-lui de revenir en Amérique POUR TOUJOURS. Ce petit homme d'un mètre soixante avec un grand ego n'a rien apporté à l'économie américaine et promeut la violence contre les femmes. De plus, il devrait être banni des États-Unis POUR TOUJOURS pour avoir tenté intentionnellement de nuire à Megan The Stallion. Renvoyez-le au Canada dès que possible !"

Meg a abordé l'incident lors d'un live Instagram lundi 27 juillet mais n'a pas mentionné Lanez, qui ferait l'objet d'une enquête de la police de Los Angeles pour son éventuelle implication. Elle a cependant confirmé qu'elle avait reçu une balle dans les deux pieds : "J'ai dû me faire opérer pour retirer les balles. C’était super effrayant…C’était la pire expérience de ma vie et ce n’est pas drôle. Il n’y a pas de quoi plaisanter. Je n’ai mis la main sur personne. Je ne méritais pas de me faire tirer dessus. "

Lanez a été arrêté le 12 juillet et accusé de possession d'une arme à feu dans son véhicule avant d'être libéré sous caution. Le Canadien est convoqué au tribunal en octobre pour se faire juger. Tandis que Lizzo et Rihanna apportent leur soutien à Megan Thee Stallion, la pétition pour expulser Lanez des États-Unis compte plus de 16 900 signatures et ce nombre ne cesse d'augmenter.