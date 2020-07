La rumeur court que Tory Lanez aurait tiré sur Megan Thee Stallion pendant leur soirée...

La soirée de Megan Thee Stallion et Tory Lanez connaît des rebondissements tous les jours ! Aujourd'hui, on apprend que Tory Lanez aurait ouvert le feu sur Megan dimanche 12 juillet au matin après s'être disputé avec elle et son amie.

En effet, selon TMZ et des sources directement liées à l'enquête, la dispute aurait éclaté après que le groupe ait quitté une fête à Hollywood Hills ensemble dans un SUV avec chauffeur. Les sources affirment que Tory aurait ouvert le feu à l'intérieur du véhicule et aurait tiré sur Megan à deux reprises au niveau des pieds.

C'est seulement après ça que la police est intervenue et a conduit le rappeur en garde à vue pour possession d'arme à feu. Sur une vidéo de surveillance, on peut voir l'interprète de "Savage" sortir de la voiture les mains levées et le pied en sang, laissant des traces sur le trottoir. Rappelez-vous, dans la première version de l'histoire, on apprenait que la rappeuse s'était coupée avec des bouts de verre puis conduite à l'hôpital. De plus, le rapport initial rapporté aux policiers avançait qu'une personne avait tiré en l'air et non pas sur quelqu'un. Cependant, la rappeuse qui était blessée a tout de suite été qualifiée de victime dans l'affaire.

Autre chose très compliquée, les témoins ne coopèrent pas avec la police jusqu'à présent et sans témoin, il est difficile d'obtenir une version définitive des faits. Par ailleurs, il semblerait, selon TMZ, qu'une vidéo de la fusillade ait été prise avec un téléphone portable. Encore une fois, personne n'a mis la main sur cette prétendue vidéo. L'histoire pourrait donc connaître des rebondissements très prochainement...