Megan Thee Stallion se fait tirer dessus à une soirée !

Megan Thee Stallion se fait tirer dessus et finit blessée à une soirée en compagnie de Tory Lanez...

La soirée de samedi à dimanche 12 juillet était décidément très agitée ! On vous expliquait dans un article précédent que Tory Lanez avait terminé en garde à vue pour possession d'une arme à feu, tandis que Megan Thee Stallion était conduite à l'hôpital pour une blessure au pied à cause d'un morceau de verre. Cependant, la rappeuse a saisi son compte Instagram ce mercredi 15 juillet afin de raconter sa vraie version des faits...



Dans une publication sur fond noir, Megan rétablit la vérité concernant sa blessure et affirme qu'elle a pris une balle dans le pied, elle écrit : "Le récit rapporté sur les événements de dimanche matin est inexact et je voudrais que les choses soient claires. Dimanche matin, j'ai été blessé par balle à la suite d'un crime commis contre moi et dans le but de me faire du mal. Je n'ai jamais été arrêté, les policiers m'ont conduit à l'hôpital où j'ai été opéré pour retirer les balles." La blessure dont elle parle ici est bien celle au pied, elle ajoute : "Je suis incroyablement reconnaissante d'être en vie et d'avoir un rétablissement complet, mais il était important pour moi de clarifier les détails de cette nuit traumatisante. Je suis actuellement concentrée sur ma guérison de façon à pouvoir reprendre ma vie et faire de la musique dès que possible."

De plus, Megan Thee Stallion en profite pour préciser qu'elle prend cette expérience comme un signe et qu'elle se protégera davantage désormais.

Tout cet épisode fait suite à une soirée dans Hollywood Hills en présence de Kylie Jenner et Tory Lanez. D'ailleurs, le rappeur a terminé en garde à vue pour possession d'arme à feu avant d'être libéré contre une caution de 35 000 dollars. Il sera jugé dans le cadre de cette affaire le 13 octobre prochain.

Le rôle de Tory dans cette histoire n'est pas encore clair, mais LilJuMadeDaBeat, le producteur de la rappeuse, a menacé Lanez dans un tweet : "Tory compte tes p***** de jours". Le tweet en question a depuis été supprimé depuis, mais il a suffit de ça pour faire spéculer tous les internautes...Affaire à suivre !