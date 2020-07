Rohff et Booba : ils réagissent à la nomination d'Eric Dupond-Moretti

Eric Dupond-Moretti nommé Ministre de la Justice, Rohff et Booba réagissent !

Le remaniement fait parler de lui depuis plusieurs jours, notamment le poste de Ministre de la Justice et Garde des sceaux attribué à Éric Dupond-Moretti.

L'actualité a fait réagir les rappeurs, par exemple Rohff et Booba qui utilise toujours les réseaux sociaux pour communiquer et donner son avis.

D'une part, en story Instagram, Rohff partage un article du Parisien titré "Direct : Remaniement : Eric Dupond-Moretti nommé Ministre de la Justice" et il y ajoute un émoji choqué, visiblement étonné par cette décision.

D'autre part, le Duc de Boulogne publie une vidéo de l'émission d'Audrey Crespo-Mara sur LCI datant d'avril 2018. Ce jour là, Eric Dupond-Moretti est l'invité et lorsqu'on lui demande s'il accepterait un poste de Ministre, il répond "Non ! D'abord, personne ne me le proposera. Et ce serait un bordel, mais alors...Personne n'aurait l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Moi franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil. C'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique." Un discours et une vidéo dont Booba se passe de commentaire puisque tout est dit. Ici, le rappeur veut montrer que l'avocat vient tout juste de retourner sa robe, mais aussi que cette nomination semble absurde et qu'il ne la validerait pas.

Rappelons également que le nouveau Ministre de la Justice est un ténor du barreau, d'ailleurs, c'est lui et Elise Arfi qui défendent MHD.