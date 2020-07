MHD : bientôt sa remise en liberté ?

MHD est toujours incarcéré, nous obtiendront peut-être le verdict de l'affaire bientôt, son avocate doit plaider sa remise en liberté mardi 7 juillet.

Il y a quelques mois, on vous donnait des nouvelles de MHD et elles n'étaient pas très bonnes...En effet, pendant la crise sanitaire, le rappeur présentait tous les symptômes du Covid-19 et sa demande de libération était rejetée.



Ce mardi 7 juillet, le débat contradictoire qui fixera la prolongation ou non de sa détention provisoire aura lieu devant le juge des libertés et de la détention, il en a le droit car il est derrière les barreaux depuis 18 mois. Son avocate, Elise Arfi, compte bien appuyer son argumentation sur le refus de remise en liberté du rappeur pendant la crise sanitaire. D'ailleurs, la demande de bracelet électronique avait aussi été refusée par la chambre de l'instruction.

D'autre part, l'avocate a confié au JDD qu'il manquerait de preuves tangibles contre MHD et sa présence sur les lieux. Sous prétexte que la personne identifiée sur les vidéos de surveillance avait la même coiffure que lui et que sa tenue Puma était un modèle exclusif offert au rappeur par la marque, tout semblait indiquer qu'il était bien présent. Non seulement Puma a depuis révélé que le modèle "Rebel Hobby" avait été commercialisé en décembre 2017 et donc que le grand public pouvait se la procurer, mais MHD a lui-même assuré qu'ils étaient "vingt à la cité à avoir cette coupe de cheveux". S'ajoute à cela des témoins qui disent avoir vu l'interprète de "Afrop Trap Pt. 7" en jean et t-shirt le jour du drame et qu'il était en studio d'enregistrement pendant une partie de la nuit avec une certaine Sandra.

Enfin, le troisième élément important est la Mercedes noire utilisée durant cette rixe meurtrière qui appartient bien à MHD, tandis que le témoin qui l'accuse ainsi que le principal suspect du meurtre restent introuvables.

En définitive, l'enquête n'avance pas et des réponses seront peut-être apportées mardi 7 juillet par l'avocate, Elisa Arfi.