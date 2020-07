Kaaris balance "Goulag", Twitter est en feu !

Kaaris complètement chaud dans "Goulag", les fans sur Twitter réagissent !

Un retour très attendu du rappeur de Sevran qui prépare son nouveau projet. En effet après "Or Noir Part 3" en 2019, K Double A travaille sur "Château Noir" pour l'année 2020. Le morceau "Goulag", premier extrait et fruit de ce travail, était donc très attendu par ses fans.



Et à en lire les tweets pendant la nuit, tout le monde semblait bluffé. Certains balancent "Le son Goulag de Kaaris c'est un meurtre", ou encore "P***** zebi je viens d'écouter Goulag ça fait 10 minutes j'suis choqué. Merci tonton Kaaris".

Dès les premières écoutes, tout le monde s'est enflammé, certains avancent même "il est de retour". D'autres en ont profité pour envoyer des piques à Booba avec des memes.

Car c'est vrai, B2o avait commenté la publication Instagram de Kaaris il y a quelques jours lorsqu'il annonçait la sortie du morceau. Le Duc écrivait "Me dis pas que t'as fait Sevran Cannes avec le GT63 #capitaineDozo", tandis que Gims lui apportait son soutien.

Alors qu'on a entendu parlé de Kaaris en début de semaine à cause d'une agression à Cannes, le rappeur de Sevran reste chaud et concentré sur sa musique. Le refrain de "Goulag", qui rentre facilement dans la tête, est construit autour de la punchline : "Problème avec personne, nous on s'en bat les couilles, on bosse avec tout le monde". Et cette phrase nous rappelle l'histoire du projet spécial rap français de Sevran par DA Uzi dans lequel Kaaris n'apparaissait pas. K Double A fait cavalier seul et précise qu'il n'a de problème avec personne.

Pour le moment, pas de date de sortie pour "Château Noir", mais les choses se précisent.