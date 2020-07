Hatik réagit aux propos de Booba sur "Validé"

Booba n'a pas aimé "Validé", Hatik réagit !

Il y a quelques semaines, le Duc de Boulogne a donné son avis sur la série "Validé" de Franck Gastambide qui met en vedette le rappeur Hatik alias Apash, le personnage principal de l'histoire.

Booba qualifiait la série de "récupération pour les bobos en manque de sensations fortes" sur son compte Instagram et déclarait qu'il n'avait aucunement l'envie de faire une apparition dans la ou les prochaines saisons de "Validé" dans un post : "Sans vouloir manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on ne risque pas de m'y voir. On leur a déjà refusé le droit de notre hit "Validé" ". Le rappeur avait même balancé les screens de ses conversations perso avec le réalisateur de la série, Franck Gastambide, qui lui demandait son avis. Peu de temps après, le réalisateur avait affirmé que le Duc était libre de pas avoir aimé sa série.

Par ailleurs, récemment, nos confrères de Rapelite ont mis Hatik face aux propos de B2o durant une interview et voici ce qu'il leur répond : "Il n’y a pas beaucoup de fois où Booba a commenté un post sans dire "sans manquer de respect à tout ceux qui ont participé à ça". Donc moi je le prends comme un...pour moi c’est presque un honneur en fait. En tout cas, moi je l’ai jamais perçu comme un clash."

Le rappeur du 78, qui respecte et considère le patron de 92i comme le plus grand rappeur de tous les temps, n'a aucun problème avec son avis et tout ça n'a pas empêché "Validé" d'exploser les records de streaming.