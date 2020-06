Nicki Minaj demande aux Barbz de troller A$ap Ferg et Kanye West

S'ils veulent écouter de nouveaux titres.

Il faut croire que l'insolence se partage ou se transmet. Fraîchement auréolée de son titre de numéro un des charts avec son featuring avec 6ix9ine sur "Trollz", Nicki Minaj prend exemple sur son partenaire et part en guerre contre ceux qui retiennent des titres sur lesquels elle apparaît comme A$sap Ferg et Kanye West. Alors, elle a demandé à sa fidèle fan base, les Barbz, de spammer les réseaux sociaux de Ferg et de Kim Kardashian afin qu'elle fasse passer le message à son mari pour libérer les titres... Elle veut que les morceaux qu'elle a enregistrés avec les deux rappeurs puissent enfin sortir et ainsi consolider sa position.

"Vous devez surcharger les commentaires chez Ferg tous les jours si vous voulez MYH", a-t-elle écrit dans un tweet supprimé depuis. "Et faites la même chose dans les commentaires de Kim tous les jours si vous voulez NB".

Nicki Minaj tells fans to spam ASAP Ferg to release their collaboration “Move Ya Hips” and Kim Kardashian for her song “New Body” with Kanye West. pic.twitter.com/dEvtFkSyS7 — Pop Base (@PopBase) June 24, 2020 Dans le cas de Ferg, des extraits du titre "Move Ya Hips", un feat avec Nicki et MadeinTYO ont tourné sur Internet par le biais de DJ Clue. Quelque temps auparavant, un single de Kanye West intitulé "New Body" avait fait son apparition sur le Web avec les participations de Nicki et Ty Dolla $ign. La chanson serait un titre de l'album abandonné de Ye, "Yandhi". Comme Mister West n'est pas actif sur les réseaux sociaux, Nicki Minaj s'est dit que le meilleur moyen de lui faire passer le message serait certainement de s'attaquer à ceux de sa femme, Kim Kardashian.

On n'est certain que la méthode soit la bonne et surtout que prendre exemple sur l'attitude de 6ix9ine soit une riche idée...

Qu'en pensez-vous ?