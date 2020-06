Moha La Squale : pourquoi il a été arrêté

Le rappeur est en GAV.

Arrêté violemment hier, Moha La Squale est aujourd'hui en garde-à-vue. Si la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux comme une trainée de poudre, on ne savait pas vraiment pourquoi le rappeur parisien avait été interpellé, même si on émettait l'hypothèse d'une interpellation pour outrage et rébellion. C'était un peu plus compliqué que ça puisque L'Obs explique que le rappeur faisait aussi l'objet d’un mandat de recherche suite à un refus d’obtempérer.

Ce n'était donc pas une fake news, ni la scène d'un clip. Moha La Squale a bien été interpellé vendredi 19 juin dans l'après-midi par les forces de l'ordre dans le 18e arrondissement de Paris. Une arrestation musclée, qui n'a pas été simple ni pour les forces de l'ordre ni pour lui puisqu'on le voit pieds nus, torse nu, couché sur le sol en train de se débattre pendant que trois policiers tentent de le maitriser.

Selon une source policière citée par L'Obs, Moha La Squale a fait l'objet d'un simple contrôle routier mais "les policiers ont constaté sur place qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche suite à un refus d’obtempérer", explique ensuite le média. "Au moment de l’interpellation, 'il a pris la fuite à pied avant d’être rattrapé et interpellé difficilement, avec son amie, qui s’est interposée à son interpellation', relate cette même source. "Il criait à la cantonade qu'il allait filmer, ce qu'a fait sa compagne qui tirait également le bras d'un des deux policiers", poursuit la source, toujours citée par le magazine d'actualité.

Aujourd'hui, samedi 20 juin, Moha La Squale et sa petite-amie sont en garde-à-vue, "lui, pour refus d’obtempérer dans le cadre du mandat de recherche, violences sur agent de surveillance de Paris et rébellion. Elle, pour violences sur ASP et entrave à une action de police" comme le précise L'Obs. Une source proche du dossier a confié à l'AFP que "les faits de refus d’obtempérer aggravé étaient ceux pour lesquels Moha La Squale faisait l’objet d’un mandat de recherche."