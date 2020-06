Moha La Squale violemment arrêté !

Une vidéo tourne en ce moment même sur les réseaux sociaux montrant Moha La Squale torse nu violemment interpellé dans les rues de Paris par les forces de l'ordre. Difficile de dire si c'est une vraie news ou une fake news pour le moment mais la vidéo est alarmante si ce n'est pas un clip ou une vidéo puisque le rappeur de la Banane avait repris ses livraisons du dimanche et revenait rapidement et fortement sur le devant de la scène.

Moha La Squale violemment interpellé par la police à Paris !



pic.twitter.com/S0Uh76DPN3 — Kultur (@Kulturlesite_) June 19, 2020

Les images sont très violentes et montre bien que Moha La Squale n'était pas décidé à se laisser faire. Pour le site Actu17, il aurait été arrêté pour outrages et rébellion ce que semble confirmer la vidéo qui tourne en ce moment sur Twitter.

On y voit le rappeur pieds nus, torse nu couché sur le sol aux prises avec trois policiers et on l'entend hurler à ce qui semble être sa copine : "filme, filme" tandis qu'elle demande aux forces de police "pourquoi vous faites ça ?" tandis qu'un des hommes à terre la frappe avec son pied pour qu'elle arrête de filmer. A une autre personne qui filme, le rappeur dit : "regarde ce qu'ils m'ont fait, c'est La Squale" tandis que les hommes en bleu sont rejoints par des renforts que l'on voit arriver en courant et qui se lancent à la poursuite de sa petite-amie. "C'est Moha La Squale l'équipe, regardez comment ils m'ont enc*lé" répète le rappeur à l'attention de la foule présente. "J’ai essayé de me vésqui, ils m’ont tué".

Le site Actu 17 précise ensuite dans son article :

"L’interpellé est finalement menotté. Il a été placé en garde à vue. Selon nos informations, l’artiste faisait l’objet d’une fiche de recherche depuis plusieurs semaines pour un refus d’obtempérer, alors qu’il circulait à scooter dans le nord de Paris. Des faits qui remontent à la période de confinement.

Les policiers l’avaient repéré ce vendredi après-midi et venaient l’interpeller dans le cadre de cette fiche de recherche, lorsqu’il s’est rebellé."