Sevran : Booba contre-attaque et tacle Kaaris

On savait bien que B2O n'allait pas laisser passer...

Il fallait s'y attendre. Dans le feu de l'actualité depuis la révélation de sa non-participation à une mixtape 100% Sevran portée par Da Uzi et Maes, Kaaris en avait profité pour balancer une pique à Booba en lui rappelant que cela faisait six ans qu'il essayait de le faire taire, sans réussite. Evidemment, il fallait s'en douter, cet affront fait au Duc ne pouvait rester impuni. B20 a donc sorti un audio du Dozo sur Instagram l'accusant de proférer des insultes antisémites et l'a comparé à Eric Zemmour qu'ironie de l'histoire les deux hommes s'étaient rejoints pour le critiquer il y a quelques jours. Cette violence prouve à quel point le mal est profond entre les deux artistes...

Même si son compte Instagram est une nouvelle fois sous surveillance après la diffusion d'une vidéo comique sur les femmes, Booba n'en a cure et continue son entreprise de démolition à propos de Kaaris. Dans un de ses derniers posts, le Duc a mélangé les visages de K Double A et Eric Zemmour, ses deux ennemis du moment. La vidéo s'ouvre sur une discussion entre K2A et une autre personne. Alors qu'il semble que le dialogue tourne autour d'une femme, on entend finalement Kaaris proférer une insulte à caractère antisémite. Cela a semble-t-il eu lieu il y plus de dix ans mais Booba, qui est rancunier, n'oublie rien et surtout, tous les moyens sont bons pour discréditer son adversaire. On se demande quand même s'il fait appel à des hackers ou à une fournisseur particulier pour obtenir toutes ces vidéos qui deviennent autant de moyens de pression une fois passées entre ses mains...

Alors que Kaaris avait pris le parti de préparer son prochain album, "Château noir" loin de l'agitation médiatique, il revient en plein dedans à cause de la situation à Sevran que Booba n'a pas pu s'empêcher d'exploiter...