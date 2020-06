6ix9ine : Blueface se moque de sa vidéo avec DJ Akademiks

Et remet de l'huile sur le feu.

Blueface est dans une mauvaise passe après une remarque plus que mal venue sur George Floyd. Dans ces cas-là, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est l'attaque, et si possible en visant quelqu'un d'autre. Et qui de mieux que son meilleur ennemi 6ix9ine ? Il faut dire que l'absence de discrétion de ce dernier en fait une cible facile, notamment quand il fait une vidéo de danse sur TikTok avec DJ Akademiks...

6ix9ine et DJ Akademiks sont amis, tout le monde l'a compris. Et comme de vrais potes, ils font parfois des dingueries. C'est le cas sur une vidéo TikTok sortie récemment. Blueface n'a pas manqué l'occasion de se moquer d'eux, histoire aussi certainement de dévier les tirs qui le visent depuis sa remarque mal venue sur George Floyd. Dimanche, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer de la vidéo publiée par Tekashi sur laquelle il effectue une danse appelée Bust Down et prétendument inventée par Blueface.