6ix9ine : Troy Ave pense que Jim Jones devrait le tuer...

6ix9ine est de nouveau menacé.

Troy Ave n'est pas partisan des demi-mesures. Il a carrément dit que Jim Jones, le Capo du Dispet devrait faire assassiner 6ix9ine car c'est son témoignage qui a fait mettre son ami Mel Murda en prison. Un gros coup de pub aussi pour "The Facto Show", son nouveau podcast...

6ix9ine est un sujet important dans le rap américain actuellement. Troy Ave est donc revenu sur la situation de Tekashi au cours des deux heures de discussion. Il faut dire qu'à peine libéré de prison, il est devenu single d'or avec "Gooba" le titre qui a marqué son retour et qu'il a battu un nombre impressionnant de records. Troy Ave a tenu à rappeler cette situation avec de parler de sa sécurité. Pour lui, il n'arrivera rien à 6ix9ine dans l'immédiat. Mais un homme peut changer la donne. Il s'agit de Jim Jones, le Capo du Dipset.

"Ces mecs parlent de rue et des codes de rue à longueur de temps. Et bien, ce qui se devrait se produire, techniquement, c'est que Jim Jones devrait le faire assassiner parce qu'il a envoyé son gars Mel Murda en prison. Nous verrons ce qui va se passer. Je dirais que les rues sont un mythe, il ne se passera rien."

Il a ensuite exhorté les rappeurs insultant sur Tekashi sur les réseaux sociaux à avoir la même colère le jour où ils le croiseront (ce qui ne risque pas d'arriver soit dit en passant...).

Il évoque ce point à 1h15.

Ce n'est pas la première fois que 6ix9ine est menacé de mort. Depuis qu'il a accepté de travailler avec les autorités fédérales pour sauver sa peau, il sait très bien qu'il vit avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ce n'est pas pour rien qu'il a déjà déménagé plusieurs fois. Le gang des Nine Trey Bloods dont il a balancé un paquet de membres veut sa tête et nul doute qu'ils cherchent à le traquer pour le faire taire et lui faire payer son statut de témoin protégé donc de balance. Boozie Badazz les a notamment challengé afin qu'ils aillent au bout de leurs promesses et Jackboy a conseillé au rappeur de Brooklyn de vivre constamment avec un oeil dans son dos. Mais on voit mal Jim Jones, aussi thug soit-il, commanditer un meurtre au risque de mettre en péril sa carrière et sa propre vie...