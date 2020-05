6ix9ine accuse Biilboard de manipuler les classements

Tekashi veut que "Gooba" soit numéro un !

Décidément, 6ix9ine était très chaud en cette fin de semaine. Après avoir promis un nouveau titre sur "Gooba" obtenait les résultats attendus, il a mis un coup de pression au Billboard avant de s'attaquer frontalement à Snoop Dogg. Comme il se sentait sur une bonne dynamique, il a continué sur sa lancée en accusant le Billboard de manipuler le classement et de favoriser les artistes qui payaient. Convaincu que "Gooba" peut être numéro 1, il n'entend pas relâcher la pression.

Alors, dans un vidéo publiée vendredi, il a continué à expliquer que Billboard manipulait le classement des singles, le Hot 100, en favorisant ceux qu'ils aimaient le plus. Comme preuve de ce qu'il avance, il a présenté les prévisions qui auraient été envoyées jeudi aux maisons de disques. Selon ce mail, le remix de "Say So" de Doja Cat et Nicki Minaj resterait premier, suivi de "Gooba". Le top 5 serait complété par "Blinding Lights" de The Weeknd à la troisième place puis viendrait le remix de "Savage" de Megan Thee Stallion en numéro 4. "Stuck With U" d'Ariana Grande et Justin Bieber complèterait le top 5. Il a ensuite montré un deuxième e-mail qui propulserait "Stuck With U" à la première place avec 60 000 unités de plus, "venues de nulle part".

"Ils sont passés de la cinquième place à la première place...", déclare-t-il dans la vidéo. "Alors 'Gooba' ne devient jamais n°1, mais Ariana passe de la 5e place à la première ?" Il a ensuite montré un tweet du Billboard qui a été envoyé jeudi soir, faisant la promotion de copies physiques signées du single "Stuck With U".