50 Cent et Ja Rule : le beef repart de plus belle

Ça partait semble-t-il d'un bon sentiment. A l'instar de nombreuses autres célébrités du rap américain, Ja Rule a défié 50 Cent pour une battle de beats sur Instagram. Mais le rappeur de Murder Inc. s'est fait recevoir dans les grandes largeurs.

Malgré un beef entre les deux hommes qui durent maintenant depuis près de 20 ans, Ja Rule a voulu affronter 50 Cent dans une battle live sur Instagram. C'est ce qu'il a annoncé alors qu'il participait à une conversation sur la même application avec Fat Joe et Swizz Beatz. Le rappeur a même promis au beatmaker qui exprimait clairement ses doutes qu'il se "comporterait bien".

Soit Ja Rule est naïf en pensant que Fifty allait accepter, soit il n'a pas conscience de la puissance de la haine que lui voue le patron du G-Unit, mais clairement, il a tendu le bâton pour se faire battre. 50 Cent a saisi l'occasion pour le ridiculiser une fois de plus. Une première fois, il a mis en ligne un mème classique de la série HBO, "Entourage", où on le voit se garer à bord d'un cabriolet, rigoler et repartir.

Mais comme cela ne semblait pas suffire, il a aussi posté une autre publication avec un photomontage montrant Ja Rule en clochard dans la rue tenant un panneau sur lequel il est écrit : "Je veux me battre contre 50 Cent parce que j'ai besoin d'attention". Bon, on avoue, c'est dur, mais c'est drôle...

Le beef aurait pu s'arrêter là mais Ja Rule se devrait de répondre. Alors, il a mis en ligne le classique de Mobb Deep, "Shook Ones Pt. II" avec le couplet si parlant de Prodigy sur la lâcheté.

“Cowards like you just get they whole body laced up/With bullet holes and such/Speak the wrong words man and you will get touched/You can put your whole army against my team and/I guarantee you it’ll be your very last time breathing/Your simple words just don’t move me, you’re minor, we’re major/You’re all up in the game and don’t deserve to be a player.”