MHD : atteint du coronavirus, il pourrait sortir de prison

Il a demandé à sortir pour raisons de santé.

MHD pourrait-il sortir rapidement de prison. Il y a peu, on apprenait que sa demande en liberté avec un bracelet électronique avait été refusée. Mais un événement a changé la donne : l'épidémie de coronavirus. Le rappeur parisien a en effet été touché et a demandé sa mise en liberté pour raisons de santé.

Dans les colonnes du quotidien Le Figaro, l'avocat de MHD, maître Dupont-Moretti a confirmé que le prince de l'afro-trap était effectivement malade. Il en a profité pour redemander la sortie son client, arguant que le dossier était vide.

«Il a été testé positif au coronavirus, il est en train d'être soigné. Il est isolé et un certain nombre de mesures ont été prises. Sa sortie a déjà été envisagée. Il n'y a plus de charges dans le dossier. Il y a un témoin qui n'a jamais voulu comparaître devant la justice et un autre que nous avons depuis le début que personne n'a jamais entendu.

Le Parisien, quant à lui, révèle que mercredi 1er avril, "la juge d'instruction a rendu une ordonnance de remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire". C'est la première fois qu'une telle demande est officiellement faire malgré ses nombreuses demandes de libération de son entrée en prison au début de l'année 2019. Cette fois, la demande aurait de bonnes chances d'aboutir puisque il s'agit de la santé de MHD et qu'aux Etats-Unis, 6ix9ine a été placé en résidence surveillée pour les mêmes raisons. Sauf que, dans le cas de MHD, le parquet de Paris n'est pas du tout d'accord et a fait appel. C'est donc la Cour d'appel qui prendra la décision et celle-ci devrait intervenir le 8 avril.