Coronavirus : Cardi B dit non au racisme !

Décidément, le coronavirus est un événement qui passionne Cardi B ou qui, du moins, lui donne envie de s'exprimer régulièrement sur Instagram. Après avoir demandé des comptes au Pentagone, au gouvernement et fais le buzz avec ses cris d'horreur, elle prend cette fois la parole pour demander à tout le monde de ne pas se montrer raciste avec les personnes originaires d'Asie et à ne pas en faire les boucs-émissaires de la pandémie de Covid-19.

Lors d'un récent Instagram Live, la rappeuse a reconnu que la période était frustrante pour tout le monde mais refuse que les personnes d'origine asiatiques soient tenues pour responsables de l'épidémie et que tout le monde devait rester solidaire.

"Je veux vous le dire : cessons d'être xénophobes ! Arrêtons de faire des blagues. Cessons d'être en colère parce que je vois trop d'Asiatiques se faire taper dessus à cause de cette m*rde. A ce moment de notre vie, pour une fois, ne soyons qu'une seule race parce qu'au final, aux yeux de Dieu, nous ne sommes qu'un. Plus nous sommes gentils les uns envers les autres, plus Dieu nous pardonnera et plus vite nous guérirons de cette m*rde."