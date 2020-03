6ix9ine poursuivi pour une fusillade

Un autre jour, une autre affaire pour Tekashi.

Décidément, l'affaire 6ix9ine n'est pas avare de rebondissement. Alors que le rappeur de Brooklyn devrait être libéré début août 2020, il était hier accusé de tentative de meurtre par un de ses anciens amis. Aujourd'hui, c'est une femme qui le poursuit suite à une fusillade qui a eu lieu en 2018 et qui a fait plusieurs blessés.



Le 16 juillet 2018, des membres du Nine Trey Bloods Gang filment une vidéo dans le complexe d'appartements Smurf Village à Brooklyn lorsque 6ix9ine aurait reçu un appel téléphonique suggérant que ses kidnappeurs - Anthony «Harv» Ellison et Aljermiah «Nuke» Mack - étaient sur place.

Les documents récupérés par les autorités et les témoignages des témoins indiquent que 6ix9ine aurait donné l'ordre à celui qui venait de le prévenir d'assassiner les membres des Trey impliqués dans son enlèvement. Quelques minutes après, une fusillade éclatait sur Smurf Village durant laquelle la femme qui attaque le rappeur arc-en-ciel a été blessée. Elle prétend qu'à cause de ses blessures, elle a perdu son emploi chez Century 21 et qu'elle n'a pas pu commencer une formation qu'elle avait prévue. Elle réclame 75 000 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 75 000 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

La jeune femme a d'ailleurs témoigné à la barre lors du procès de 6ix9ine.

"Je veux juste dire que j'ai des cicatrices sur le dos, des cicatrices sur mon genou, des cicatrices sur mon pied. Le 16 juillet a été le pire jour de ma vie. J'aurais pu perdre ma jambe… Je veux juste qu'il s'excuse. J'ai été pris entre deux feux. Je suis un civil qui a été touché. Il était le cerveau… Je voulais lui faire face. Je veux qu'il sache qu'il m'a fait du mal."

6ix9ine s'est excusé et a proposé de lui payer ses factures médicales. Mais il faut croire que cela n'a pas suffit et le voilà désormais sous la menace de devoir payer 1,5 million de dollars à la plaignante.

Les ennuis judicaires de Daniel Hernandez de son vrai nom sont loin d'être terminés...