Kodak Black écrit une lettre depuis la prison !

Kodak Black, toujours enfermé, a écrit une lettre en prison qu'il a postée sur les réseaux sociaux.

Kodak Black pourrait bien passer plus de temps que prévu derrière les barreaux. Il peine actuellement une peine d'à peu près 4 ans fermes pour avoir menti sur des formulaires fédéraux d'achats d'armes en omettant de mentionner son casier. Sa détention n'est pas des plus calme, en témoigne la bagarre dans laquelle il a été impliqué, ainsi qu'un gardien de prison et d'autres détenus. Mais il pourrait surtout voir sa peine prolongée après avoir plaidé coupable lors de son procès cette semaine, dans lequel il était accusé de port d'arme illégal. La peine pour ce délit pourrait être de 2 à 7 ans fermes, le verdict sera rendu prochainement.

En attendant, Kodak a voulu partager quelques mots avec ses fans via une lettre qu'il a directement postée sur les réseaux sociaux. Comme il l'a prise en photo sans l'écrire directement, on va tacher de vous résumer ça et on vous mettra quelques extraits en Anglais en bas de l'article. Il rassure tout le monde sur le fait qu'il va plutôt bien maintenant. Il était censé faire 60 jours de mitard pour cette histoire de bagarre et d'agression présumée sur un surveillant, il n'en fera finalement que 30. Il en profite également pour annoncer qu'ils lui ont tout pris, son téléphone, ses affaires et qu'ils l'ont même privé de visites.

Kodak Black écrit également quelques lignes pour taquiner Meek Mill suite à une interview de ce dernier pour CNN, ou donner un peu de force à deux chanteuses, Zendaya et Jennaske.

“RoadRunner Bill ! Ya so I Put dat Shit in gear..Im shiftin good right na, in a literal sense!” He continued, “DATPART Lol. I went to DHo for the shot. They gave me 60 days in the box but suspended the 30 on Dude end. I gotta do the 30 for the C.O. incident. Fuck it im on cruise control ! They hit me cross the head tho on everything else. They took my commissary 6m, Phone & the email. They left my visit but I ain’t anticipating that right na. Prolly later ! Everything z I just ain’t like how dem people was playin on my job ! DATPART. YAY..Ya know that boy Brad come saw me, laced me on “cool” appeal situation"