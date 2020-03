Lil Wayne aurait enregistré 53 titres en une seule nuit !

Lil Wayne est toujours un véritable boulimique du studio.

Le studio est souvent un des moments privilégiés des rappeurs. Si certains préfèrent être sur scène et se donner à fond devant leur public,d'autres adorent le studio et son ambiance plus intimiste, plus personnelle avec parfois des anecdotes incroyables. Le stud', c'est là où on cuisine la sauce dans le secret et où on réfléchit à ce que l'on veut donner à ses auditeurs. Lil Wayne, avec sa quarantaine de projets au compteur en 20 ans de carrière, plus les modifications apportées à sa voix par le vocoder, fait partie de ces monstres du studio, véritables boulimiques de musique.

Un accro du studio, mais surtout une véritable machine si on en croit ses déclarations en interview pour MTV. Il a révélé à la journaliste Jamila Mustafa qu'il a récemment enregistré 53 morceaux en une seule nuit. Une productivité assez folle sur laquelle il tente de s'expliquer : "Quand tu quittes la session et que tu te demandes ce que tu vas garder de ce qui a été enregistré cette nuit, ça revient sous forme de dossiers dans l'ordinateur. Et moi, j'avais fait 53 dossiers. Donc j'ai enregistré 53 morceaux cette nuit là". On se demande ce que Lil Wayne va bien pouvoir faire de tous ses morceaux qui ne tiendront jamais sur un seul projet.

Ceci dit, on comprend mieux pourquoi le rappeur affirmait qu'il avait encore de quoi faire 20 albums sous le coude début février. S'il arrive à enregistrer 53 morceaux en une seule nuit, ça ne doit lui prendre qu'à peine deux semaines pour remplir 20 projets. En attendant ces nouvelles chanson, on vous signale que son album "Funeral" est sorti fin janvier et qu'il renferme quelques belles pépites, n'hésitez pas à l'écouter.