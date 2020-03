Eminem salue la tentative de Bizmarkie au Godzilla Challenge !

Eminem n'en fini plus de rendre fou Internet avec son Godzilla Challenge.

Si les gens passent autant de temps devant les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils s'ennuient et que ça les aide à passer le temps. Parfois de manière très ludique, puisque des challenges loufoques apparaissent régulièrement sur la Toile, parfois pour sensibiliser à des causes humanitaires (le Ice Bucket Challenge par exemple) et parfois juste pour se divertir (le Cinnamon Challenge, qu'on déconseille fortement). Un des derniers défis à la mode a été lancé par la superstar du rap US Eminem. Ca s'appelle le Godzilla Challenge.

Le but est de reproduire le record de mots rappés en 31 secondes (224 mots quand même) par Eminem dans son couplet sur la chanson "Gdozilla", en featuring avc le regretté Juice WRLD. Un challenge auquel se sont attaqués beaucoup de fans amateurs de rap et d'Eminem, mais aussi quelques professionnels, comme Biz Markie, rappeur new-yorkais vétéran et également animateur radio.Filmé par LL Cool J, autre légende du rap, l'artiste a fait une sorte de playback un peu ridicule, conscient qu'il ne pourrait pas égaler ce record d'Eminem.

Une vidéo qui a fait sourire le rappeur de Detroit, qui l'a repartagée en disant ironiquement que ce challenge était uniquement réservé aux amateurs, et pas aux pros comme Biz. On est ravis de voir tous ces anciens s'amuser comme des ados sur la Toile, on préfère ça aux clashs !