Nipsey Hussle : le procès de son meurtrier présumé pourrait débuter le mois prochain

Eric Holder risque très gros dans cette affaire...

Sa mort avait totalement retourné le game… Le procès du meurtrier de Nipsey Hussle pourrait débuter très prochainement, d’ici le début du mois de mars selon les dernières informations apportés par le magazine XXL.

Mercredi après-midi, c’est le New-York Daily News qui publiait l’information. Un procès qui devrait donc débuter dans les prochains jours et qui devrait s’achever vers mi-avril. Un procès qui devrait donc débuter presque un an après la disparition du rappeur, tué par balle devant son magasin de vêtement le 31 mars 2019.

Un procès qui devrait donc durer deux à trois semaines et dans lequel Eric Holder, le meurtrier, risque très gros. Robert Perry, le juge de cette affaire, avait d’ailleurs déclaré :

"Monsieur Holder, comme vous le savez, c’est une affaire importante et sérieuse. Ces enquêtes mettent du temps pour être prêtes le jour du procès. Vous avez aussi le droit à un procès rapide." avant d’ajouter :

"Êtes-vous ok si nous continuons notre enquête, et vous revenez le 18 mars pour faire notre mieux afin de traiter le procès en moins de 30 jours" une requête qui avait été acceptée par Eric Holder, en tenue de prisonnier et menotté.

Une nouvelle qui survient quelques mois après que Holder ait tenté de faire abandonner les accusations de tentative de meurtre qui planait autour de lui dans des dossiers parallèles. Des meurtres survenus au même moment que l’assassinat de Nipsey.

On attend donc de connaître les sanctions qui risquent de faire très mal….