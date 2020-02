Koba LaD dans la tourmente

Ce bad buzz a pris beaucoup d'ampleur et a engendré le boycott général de l'artiste. Contacté, la maison de disques de Koba a indiqué qu'il ne dirait plus rien au sujet de cette affaire et que ses vidéos seront sa seule réponse. Maleurheusement, cela risque de ne pas suffire car ce matin, c'est le festival marseillais Marsatac qui a déprogrammé le rappeur de l'Essonne et cela ne semble pas calmer la vindicte populaire. Rappelons qu'il y a quelques années, la Sexion d'Assaut avait été accusée des mêmes maux et qu'elle avait eu du mal à se sortir de la situation. Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié mais à l'époque, le scandale était aussi énorme qu'aujourd'hui.