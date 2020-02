Tyler, The Creator trolle Theresa May aux Brit Awards

Tyler, The Creator a pris sa petite revanche hier soir pendant la cérémonie des Brit Awards. Cinq années se sont écoulées depuis que le rappeur s'était vu annuler sa tournée sur le teritoire britannique par Theresa May. Seulement voilà, durant les Brit Awards ce mardi soir, Tyler s'est vu remettre le prix du Meilleur Artiste Masculin International de l'année. Une fois sur scène, l'artiste, très amusé par la situation, en a profité pour adresser un petit message à May : "Je voulais faire une spéciale dédicace à quelqu'un qui est cher à mon coeur et qui a fait en sorte que je ne puisse pas venir dans ce pays il y a cinq ans. Je sais qu'elle est énervée chez elle. Merci Theresa May." En 2015, le rappeur avait été banni du pays pour une durée de trois à cinq ans par Theresa May, qui était secrétaire d'état à l'époque. Selon elle, "venir au Royaumi-Uni est un privilège et nous voulons que les personnes qui viennent sur notre territoire respectent et partagent nos valeurs." D'après Christian Clancy, le manager de Tyler, une lettre du secrétariat de l'Intérieur rapporte que la musique du rappeur "encourage à la violence et l'intolérance envers l'homosexualité", mais également qu'elle "insite à la haine et à faire des actes terroristes." En plus de ce tacle adressé à Theresa May, le membre de Odd Future en a profité pour remercier le Royaume-Uni pour son l'avoir influencé musicalement, notamment grâce à la funk des années 80. Il précise même qu'il a longtemps essayé d'imiter leur style pour produire des sons. Malgré toutes ces histoires, le public anglais l'a toujours soutenu. Il a d'ailleurs fait 3 concerts sold-out en septembre dernier à Londres.