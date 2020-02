Le clash Cardi B - Nicki Minaj à l'origine d'un divorce !

Choisir son camp entre Cardi B et Nicki Minaj, ça peut avoir des conséquences...

On n'a pas trop de nouvelles du clash qui avait affolé le rap US car il opposait les deux plus grosses stars féminines du mouvement. Un clash qui pourrait bien être relancé de plus belle puisque les deux artistes ont décidé de sortir un album cette année, on imagine que la rivalité va donc redémarrer. Mais en attendant, ça n'est pas dans le rap que cet affrontement a fait le plus de dégâts, puisqu'à part quelques chaussures qui volent et un léger crêpage de chignon, Nicki Minaj et Cardi B ne se sont pas affrontées directement.

Lors d'un épisode de l'émission "Divorce Court" (qui met en scène des règlements de litiges pour les divorcés), un homme s'est présenté devant la juge Lynn Toler. Et lorsque celle-ci a demandé à D'Andrew Leaphar quelle était la raison de sa séparation avec son conjoint Don'te, il a répondu "le beef entre Nicki Minaj et Cardi B". Il précise : "On a juste commencé à essayer de se souvenir qui avait lancé les hostilités dans ce clash, et ça a escaladé...".

Le conjoint répond qu'il y avait d'autres raisons que ce clash, qui n'était finalement qu'un goutte d'eau faisant déborder le vase. Il a reproché à son homme d'être irrespectueux et menaçant, et qu'il l'avait été particulièrement pendant cette prise de bec sur Cardi B et Nicki, ce qui a précipité la décision. Les américains ont décidément le don pour transformer n'importe quel événement en divertissement ou en machine à cash, parfois les deux...