Drake va produire des battles de rap !

Drake vient de signer un partenariat avec l'Ultimate Rap League !

Drake est sur tous les fronts en ce moment. Alors que la rumeur d'un nouveau projet commun avec Future continue de se propager, on sait également qu'il prépare son retour avec un album solo pour cette année 2020, qui succèdera à "Scorpion" sorti en 2018. Le canadien doit donc être assez occupé en ce moment, mais ça ne l'empêche pas de signer de nouveaux partenariats, dont l'un a attiré notre attention : celui qu'il a signé avec l'Ultimate Rap League, et la plateforme de diffusion live Caffeine, qu'on peut comparer à Twitch par exemple.

Drake a donc pris des parts dans un partenariat financier qui l'unit avec la plateforme de diffusion, et l'une des plus grosses ligues de Battle Rap au monde, qui aura donc l'occasion de voir ses battles diffusés en live sur la plateforme, ce qui devrait considérablement accroître leur visibilité. Caffeine co-produira et diffusera donc chaque rencontre en direct. Au sujet de cette nouvelle aventure, Drake a déclaré : "J'ai toujours aimé l'URL, et admiré ce que Smack et son équipe ont été capables de créer. Ce n'était juste pas facilement visible. C'est excitant d'être en position d'amener Caffeine à la table pour qu'ils aident l'URL, avec les outils dont ils ont besoin pour rendre tout ça plus accessible".

Du côté du board de l'URL, les dirigeants ont l'air évidemment ravis de ce nouveau partenariat, et ont annoncé qu'une interaction entre les spectateurs et la ligue sera possible.