50 Cent honoré d'avoir été un exemple pour Drake !

Les hommages continuent de pleuvoir sur 50 Cent.

Alors qu'il s'est fait une solide réputation de fouteur de merde dans le rap game, 50 Cent figure quand même parmi les rappeurs les plus emblématiques de ces 20 dernières années, même si récemment, on n'a plus grand chose à se mettre sous la dent niveau musique. Et s'il a été très écouté, il a également eu une influence pour les générations suivantes, dont beaucoup de jeunes artistes se sont inspiré de lui, notamment pour l'attitude et les clashs. Mais aussi musicalement, car Fifty aurait inspiré le plus gros rappeur du moment : Drake, lui-même.

Drake avait en effet déclaré, lors d'une interview pour "Rap Radar", que "le fait d'entendre sur 21 Questions un type qui n'est pas sensé chanter en train de chanter, est ce qui m'a inspiré le plus". Une déclaration très élogieuse, et il est vrai que la manière qu'avait Fifty de chantonner sur ses morceaux a toujours bien fonctionné, comme dans les refrains de plusieurs hits comme "Many Men", "Windows Shopper" et tant d'autres. Très touché par l'hommage, 50 Cent a tenu à réagir dans les colonnes de Variety : "Qu'il dise ça est le truc le plus cool du monde, d'autant que je ne peux pas chanter aussi bien que lui".

Un 50 Cent humble et reconnaissant, voilà qui est inhabituel. Il continue sa déclaration, en se confiant sur son art : "Moi mon truc c'était de faire ressortir la mélodie, parce qu'une fois que ton audience s'élargit, tu as des auditeurs qui ne parlent pas l'anglais et qui ne suivent donc que la mélodie". Il est vrai que parmi les auditeurs de Rap US, ceux qui comprennent toutes les paroles sont assez peu nombreux, ce qui n'empêche pas cette musique d'avoir tout raflé dans le monde !