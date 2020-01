Kxng Crooked est fatigué d'entendre Lord Jamar...

Kxng Crooked en a plus qu'assez du clash entre Eminem et Lord Jamar.

Depuis la sortie du dernier album d'Eminem, "Music To Be Murdered By", la semaine dernière, tous les médias rap son focalisés sur les clashs autour d'Em. Il faut dire qu'il en a relancé de nombreux, notamment avec MGK, mais aussi avec Lord Jamar, l'ancien membre de Run-DMC, en lu disant que si son groupe était un des plus grands de l'histoire, lui était clairement le plus mauvais des Run-DMC. Depuis, évidemment, Lord Jamar répond avec des insultes, ou en disant qu'Eminem est loin d'être le meilleur, sous-entendant que même lui est meilleur qu'Eminem.

Everybody’s entitled to their opinion.. The God Rakim said he fucks with Eminem as a lyricists but people on my timeline rather talk about how Lord Jamar doesn’t.. — CROOK (@CrookedIntriago) January 25, 2020

Des embrouilles insupportables pour Kxng Crooked, très proche de Royce da 5'9 et Eminem, d'autant qu'au final tout le monde sait bien qu'Eminem surclasse Jamar, et beaucoup d'autres rappeurs, même si il n'est peut-être pas le GOAT. En faisant notamment, via Twitter, une référence à Rakim, qui est peut-être le seul selon lui à avoir pu rivaliser avec Eminem en tant que lyriciste. Lord Jamar, lui, en est apparemment à des années lumières.

Il est vrai que ce concours de celui qui a la plus grosse dure depuis assez longtemps maintenant, et que ça commence à être un peu ennuyeux... D'autant qu'il n'implique que des légendes un peu dépassées, car même Eminem n'est plus aussi rayonnant qu'avant, quand à Jamar, sans ce clash il serait dans l'anonymat le plus complet. Peu de chance donc de voir sortir de tout ça un bon morceau de clash, dans l'ère du temps, et qu'ils ne se battront probablement pas non plus, à l'âge où ils ont. Alors, à quoi bon ?