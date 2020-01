Oli offre un des premiers note book de Drake à BigFlo

Oli offre à BigFlo le premier cahier des textes de Drake.

Ce mercredi 22 janvier, Bigflo fêtait son 27ème anniversaire. A cette occasion, son frère lui a offert un cadeau canon : un des premiers note book de Drake !

Si vous suivez Bigflo et Oli sur instagram, vous avez forcément vu la dernière photo postée par les frangins. Elle a cartonné. Normal, le post est plus que touchant. En fait, ce mercredi 22 janvier, c’était l’anniversaire de Bigflo. Il a soufflé sa 27ème bougie. Et à cette occasion, son brother lui a fait une déclaration émouvante sur leur compte commun insta. Il a publié une photo d’eux enfants avec une légende touchante à en verser sa petite larme on va pas se mentir. Sur la photo, ils sont collés l’un contre l’autre. Preuve supplémentaire de la complicité indéniable du duo qui vient de faire une collaboration avec le Coq Sportif.

Cerise sur le gâteau ? Le cadeau plus que dingue d’Oli. Il a offert un des premiers note book de Drake ! Dans ce cahier, déchiré et ancien, l’artiste canadien fait ses débuts dans l’écriture. On y retrouve ses premiers textes, des calculs mais aussi des photographies collectors. Selon TMZ, le cahier date du début des années 2000. Faut savoir que Drake n’avait que 13 ou 14 ans à ce moment là. Ce note book a même été vendu aux enchères en mai dernier. Le prix ? 35 000 dollars. Ému, Bigflo a remercié son frère sur les réseaux.

Ce cadeau d’anniversaire assez dingue : Oli qui offre à son frère Bigflo le premier notebook de Drake ????????‍♂️@bigfloetoli pic.twitter.com/xrVOZJtANu — Interlude (@interludefrance) January 23, 2020



On veut aussi un frère comme Oli nous…