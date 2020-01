The Game défend des enfants devant la police

The Game intervient et aide des enfant face à des policiers !

Dernièrement, lorsque The Game fait l'actualité ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. Cependant, cette fois-ci, le rappeur s'est comporté en grand frère.

Les bavures policières font souvent la une des journaux aux États-Unis et c'est un combat que beaucoup de citoyens ont décidé de mener. D'ailleurs, les rappeurs s'en mêlent souvent et n'hésitent pas à dire ce qu'ils en pensent ou bien à soutenir des causes. Cette fois-ci, c'est The Game qui aurait aidé des enfants.

En effet, le rappeur californien a été aperçu à la sortie du restaurant Beauty & Essex en train de sauver des enfants qui vendaient des bonbons et se faisaient harceler par les policiers.

Selon le média américain TMZ, un commerçant aurait appelé la police pour signaler des enfants qui tentaient de gagner un peu d'argent en vendant des friandises près de son établissement. The Game a accouru dès qu'il a vu le groupe de policiers encercler les enfants, il leur a donné de l'argent et leur a dit de garder les bonbons pour eux.

Toute la scène a été filmée et The Game explique surtout qu'il voulait que les enfants en tirent une leçon. À la fin de la vidéo, on aperçoit Freddie Gibbs qui déclare que "les mecs en bleu" viennent toujours l'embêter quand il est dans les parages. En tout cas, bonne action de la part de The Game !

Son album intitulé "Born 2 Rap" qui est sorti en novembre dernier, est le dernier de sa carrière. Vous pouvez toujours apprécier un de ces sons ci-dessous :