MHD libéré en attente de son jugement ?

Le célèbre rappeur parisien MHD serait actuellement libre, en attente de son procès.

Déja un an que le petit prince de l'afro-trap était incarcéré, depuis janvier 2019 précisément. Le 6 juillet 2018, une rixe avait éclaté en plein Paris, durant laquelle un jeune homme de 23 ans a été percuté par une berline, avant d'être poignardé, causant son décès. Un incident grave, qui a enflammé la Toile, d'autant que quelques mois après, MHD était donc arrêté, soupçonné d'avoir participé, notamment en fournissant le véhicule qui a permis de percuter la victime. Il a toujours nié son implication, mais aurait reconnu avoir prêté ce véhicule à des amis.

Quoiqu'il en soit, MHD était donc en prison depuis un an en attendant la tenue du procès. Mais nouveau rebondissement dans l'affaire, la grande soeur du rappeur a annoncé, dans un post Instagram, que l'artiste aurait été libéré. La raison ? La détention provisoire avant un procès serait légalement limitée à un an, obligeant les autorités à relâcher MHD, incarcéré depuis un an. Les charges contre le rappeur ne seraient toujours pas abandonnées, mais il aurait la possibilité de dormir en famille dès ce soir, avant de se préparer un peu plus pour la bataille judiciaire à venir qui s'annonce féroce.

La sœur de MHD annonce qu’il serait sorti de prison !



On avait très peu de nouvelles de la part de MHD, à part un freestyle en prison, qui a fuité en fin d'année. On espère évidemment que le rappeur n'est pas impliqué de manière trop sérieuse dans cette affaire de meurtre, et on attend de connaître la date du procès, qui n'a pas été dévoilée.