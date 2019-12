Eminem et Nas ont demandé des conseils à The Game !

Quand The Game raconte comment il a conseillé Eminem et Nas sur son album.

La place de l'ego dans le rap, fait qu'on entend rarement les rappeurs reconnaître qu'ils ont eu besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour écrire leurs couplets. Le fait d'être "ghostwritté" a d'ailleurs été mal vu pendant très longtemps, ça a notamment été pas mal reproché à Dr Dre. Et si on pense à des rappeurs qui n'ont sûrement jamais dû avoir besoin de conseils en ce qui concerne l'écriture ou le kickage, c'est bien Nas et Eminem, deux monstres sacrés du rap, tous les deux reconnus pour leur plume et leur flow, deux vrais maîtres du rap parmi les plus grands de tous les temps. Et bien, détrompez-vous ! C'est The Game qui nous a appris tout ça.

Lors d'une interview avec HipHopDX, le rappeur de Los Angeles est revenu sur la conception de son album "The Documentary", sorti en 2005, et plus précisément sur le morceau "We Ain't", en featuring avec Eminem. "Eminem était très concerné par le fait que ce soit mon projet, et il voulait que ce soit structuré comme moi je le voulais. Eminem m'a demandé ce que je pensais de son couplet, que je trouvais incroyable. Mais je me dis "Tu es Eminem, pourquoi tu me demandes à moi ce que j'en pense?", raconte The Game.

Il poursuit ensuite sur une autre anecdote, qui concerne le morceau "Why You Hate The Game", en feat avec Nas, sur l'album "Doctor's Advocate" sorti en 2006 : " J'étais à New-York, je bossais sur l'album, Nas était assis dans le studio et se prenait la tête sur son couplet, en buvant, je pense, de la tequila ou du whisky avec un gros glaçon, pendant 8 heures. Je me suis endormi, et réveillé, et Nas était toujours en train de se prendre la tête sur son texte. Je pense qu'il est surtout méticuleux, il veut que ça ressemble exactement à ce que lui et moi voulions. Et quand il a fini, il m'a demandé ce que j'en pensais, si ça semblait bon pour moi".

Il est vrai qu'à la place de The Game, nous aussi on aurait été extrêmement surpris, et honorés, que deux artistes comme Eminem et Nas nous demandent notre avis sur leur musique. D'autant que le résultat, dans les deux cas, est plutôt très convaincant, qu'en pensez vous?