Meek Mill se confie sur sa consommation de drogues!

Meek Mill, touché par la mort de Juice WRLD, décide de parler de ses problèmes de drogue!

Tout à l'heure, on terminait sur une note un peu sombre en vous parlant du discours de la mère de Juice WRLD, aux funérailles de ce dernier. Un discours plein d'amour, et d'espoir quant au fait que ces événement tragiques aideront d'autres personnes à affronter et vaincre leurs propres problèmes vis à vis de la drogue, sur lequel on avait émis quelques doutes. Eh bien le rap game US vient de nous donner tord, en la personne de Meek Mill.

Le rappeur originaire de Philadelphie, véritable emblème de la ville grâce à sa musique motivante, énergisante, et son parcours de vie teinté d'injustice, reflet des travers du système américain, a en effet abordé ses problèmes de drogues. Pour la première fois de sa carrière, lors d'une interview avec Charlamagne Tha God, il est revenu sur son addiction, avouant même avoir pris plus de 10 Percocet (antidouleur opiacé) par jour au milieu des années 2010. Il s'est alors rendu compte que son état l'empêchait d'atteindre le succès qui aurait dû être le sien.

"Je n'ai jamais vu de millionnaire qui gobaient 10 pillules par jour", affirme-t-il dans l'interview. Plus tard, il avouera également que c'est l'une des raisons qui ont fait qu'il s'est mis à clasher Drake, en plus des rumeurs sur une liaison entre lui et Nicki Minaj, sa copine à l'époque. Il avouait se défoncer tellement, que quand il revenait à la réalité, il regardait ses réseaux sociaux et disaient "Je n'ai pas pu faire ça, c'est impossible". Bref, une intervention touchant de la part de Meek Mill, qui n'a pas l'habitude de montrer ses failles, on espère que la parole autour de tout ça se déliera. Car contrairement à ce qu'on peut croire, être défoncé H24, ça n'est ni drôle, ni sain...