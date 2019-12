Nick Cannon vs Eminem : Cannon se déclare vainqueur

Nick Cannon se déclare vainqueur du clash contre Eminem, mais on pense que ça ne va pas s'arrêter là...

Si vous dormiez ces dernières semaines, sachez qu'un nouveau clash a été relancé par Eminem. Un clash envers Mariah Carey, sa cible favorite depuis leur prétendue histoire dans les années 2000, et envers Nick Cannon, qui s'est retrouvé dans un tir croisé entre la chanteuse et le Slim Shady. Un clash démarré sur un titre en feat avec Fat Joe, "Lord Above", auquel Nick a d'abord répondu par des piques, avant de sortir lui-même son propre diss-track, nommé "The Invitation".

Le morceau s'attaque frontalement à Eminem, en faisant référence aux nombreuses invitations envoyées par Nick afin de lui casser la gueule, sans succès. Il sous-entend également que Shady serait homosexuel, et que Cannon a vu une vidéo de lui en train de pratiquer du sexe oral à un autre homme. Une accusation prise à la légère par Eminem, qui a dit sur Twitter "C'est malin Nick, mon jardinier est super jaloux maintenant...". Du coup, Cannon a ressorti un nouveau morceau clash, "Pray For Me", avec The Black Squad, dans lequel il s'attaque encore au White Boy.

Après quoi, il s'est auto-déclaré vainqueur du clash sur Twitter. Une déclaration un peu présomptueuse, car Eminem n'a toujours pas répondu à Nick Cannon, et on imagine assez mal qu'il ne sorte pas un titre dans lequel il crache le feu comme il sait le faire. Même si, soyons honnêtes, il n'est plus aussi fort que dans les années 2000. Bref, voilà qui nous promet des prochaines semaines agitées dans le rap US !