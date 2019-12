Gradur déja sur un nouveau projet !

Le Sheguey Gradur vient de sortir un album, mais il ne va pas se repose pour autant.

Les rappeurs sont de plus en plus productifs, et c'est bien normal, à l'heure où la musique est consommée dans l'heure suivant sa sortie, puis rarement réécoutée. La dictature de la première semaine fait qu'il n'y a plus que ça qui compte, et force les rappeurs à être productifs régulièrement, pour qu'on parle souvent d'eux. Certains l'ont bien compris en France, comme Jul, Ninho, Sofiane et bien d'autres encore. Et Gradur, le rappeur de Roubaix, fait lui aussi partie de cette team. A peine quelques jours après la sortie de son album "Zone 59", il serait déjà sur de nouveaux projets.

En route pour shegueyvara3 ???? — GRADUR #Zone59 disponible partout (@GRADIDUR) December 6, 2019

C'est en tout cas ce qu'on semble comprendre de son message posté sur Twitter, dans la journée du 6 décembre, dans lequel il annonce "En route pour Shegueyvara 3". Une grande nouvelle pour ses fans, car c'est d'abord avec ses mixtapes "Shegueyvara", sorties en 2014 et 2015, que Gradur a commencé sa conquête de l'hexagone, avec sa trap hyper musclée, agressive, énergique, et un sens de la formule et de l'insolence qui n'a laissé personne indifférent.

Il faut dire que le rappeur avait été absent du game pendant presque 3 ans, ne sortant que quelques morceaux de temps en temps, sans jamais arriver à boucler un album. Maintenant que la machine est relancée, on espère retrouver le Gradur qui a choqué le rap français à jamais, avec ses bangers comme "Terrasser", "Dani Alves", même s'il est aussi capable de faire des morceaux beaucoup plus dansants, comme "Rosa".