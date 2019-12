Nipsey Hussle : T.I. et Meek Mill défendent son statut de légende!

T.I. et Meek Mill entendent bien faire respecter la mémoire de Nipsey Hussle !

Les polémiques autour de la mort de Nispey Hussle et de son statut vont toujours bon train dans le rap US. On peut même dire que le sujet fait autant de bruit maintenant que le jour de l'assassinat du rappeur, où l'ambiance était au recueillement. Mais aujourd'hui, les langues se délient et les esprits se lâchent, et on n'hésite pas à parfois même salir la mémoire du rappeur. C'est par exemple devenu le sport préféré de Wack-100, plus ou moins manager de The Game. On peut d'ailleurs regretter de n'entendre parler de lui que lorsqu'il insulte la mémoire des défunts, peut-être n'a-t-il tout simplement aucune autre actualité...

Nipsey a legend and the definition of real black man! — Meek Mill (@MeekMill) December 2, 2019

La semaine dernière, il s'est encore illustré en affirmant que pour lui Nipsey n'était pas une légende, en se basant sur ses chiffres de ventes et son seul album studio sorti. Une sortie qui a encore fait du bruit, et à laquelle Meek Mill et T.I., deux véritables acteurs du rap game, contrairement à Wack, ont décidé de répondre. Meek a été plutôt sobre, avec un seul tweet dans lequel il affirme que "Nipsey est une légende et la définition d'un vrai homme noir".

T.I. a été un peu plus imagé, en postant la définition du mot légende dans le dictionnaire, et en affirmant que Nipsey était une véritable légende, ne serait-ce que par son impact, au niveau local (ce qu'il a fait pour Los Angeles) et national. Un débat qui semble loin d'être terminé, tout comme le procès autour de la mort du rappeur, qui s'annonce extrêmement long.