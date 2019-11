French Montana sort enfin de soins intensifs : "Je vais de mieux en mieux" !

Le rappeur n'est pas encore tiré d'affaire mais sa situation s'arrange.

Après une semaine passée à l'hôpital pour des soucis médicaux, le rappeur from "Morocco", French Montana va enfin pouvoir sortir de soins intensifs !

La semaine dernière, la "Fan Base" du rappeur French Montana était en panique. Après la visite de la police à son domicile, French aurait fait une grosse crise. Il aurait eu beaucoup de mal à respirer... Les policiers présents sur place ont dû appeler le 911 en urgence. En vue du l'effervescence sur les réseaux sociaux quant à cette affaire, la famille de l'artiste a dû réagir... Ils ont annoncé que depuis quelques temps déjà, le rappeur souffrait de problèmes cardiaques.

Depuis, le rappeur n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer sur son état de santé. La rappeuse et amie de French, Megan Thee Stallion était partie lui rendre visite à l'hôpital. Elle en avait profité pour faire une Instastory pour rassurer les fans... Le rappeur paraissait souriant mais fatigué. Aussi, selon plusieurs médias américains, les médecins avaient beaucoup de mal à trouver quelle est l'origine de ses maux. Il souffrait de nausées, de crampes à l'estomac.

Mais hier enfin, French Montana a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux quitter les soins intensifs. Bien sûr, sa santé reste fragile mais selon ses dires, il est en train de guérir. Le rappeur a partagé la bonne nouvelle sur son compte Instagram :

"Merci à tous pour vos prières, votre amour et votre soutien. Je sors des soins intensifs et je me sens de mieux en mieux chaque jour". Un message qui fait chaud au coeur ! Mais la situation reste compliquée... Le rappeur sort des soins intensifs certes, mais il est toujours sous moniteur d'électrocardiogramme et doit le rester. La situation s'améliore mais le rappeur ne nous a pas encore donné les détails de son problème de santé. Certains proches de l'artiste soupçonnent une intoxication alimentaire ou plus précisément un empoisonnement.