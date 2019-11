Akon veut sa propre ville !

Akon construit sa ville au Sénégal.

Le chanteur Akon est devenu un homme d’affaires. Il vient de lâcher un info dingue : il va construire une ville entière au Sénégal. Le nom ? "Akon City". Rien que ça.



Akon est connu dans le monde de la musique pour des tubes indémodables comme "Locked Up", "Don’t Matter" et "Smack That". Aujourd’hui, l'auteur de "Wakonda" est devenu entrepreneur. Un vrai de vrai. Dans une entrevue avec Nick Cannon, l’homme d’affaires hip-hop a expliqué qu’il construit sa propre ville depuis mars. Elle se trouve au Sénégal. Son nom ? "Akon City". Vous avez dit original ?

Et on ne parle pas de petite ville. C’est très mal connaitre celui qui veut se présenter aux présidentielles 2024 face à Kanye West. L’endroit aura son propre aéroport! Akon affirme : "Il va y avoir un vrai aéroport ! Nous le faisons par étapes". Les résidents et les touristes pourront donc faire leur life, en détente, et voler où bon leur semble.

Tout est bien rodé et organisé. "Nous avons commencé la construction en mars et la deuxième étape aura lieu en 2025. C'est au Sénégal, en Afrique de l'Ouest." affirme le chanteur. Il précise que les travaux s’achèveront dans 10 ans.

Et là, vous vous dites, "mais comment cela est possible ?". Tout simplement parce que Macky Sall, le leader du Sénégal, lui a fourni des terres. 2000 hectares au total.

Ce n’est pas fini, puisqu’il compte mettre en place sa propre monnaie. En 2017, le producteur de disques, a lancé sa crypto-monnaie avec un nom encore très original : "AKoin". Et il veut vraiment qu’elle devienne celle d’Akon City mais aussi de l’Afrique toute entière.

Il déclare : "Vous pouvez simplement aller en Afrique pour des vacances et lorsque vous transférez des dollars américains en argent, vous pouvez également le transférer en AKoins. C'est l'objectif."

Surprenant ce Akon !