Rohff est sorti de prison !

C'est ROH2F lui-même qui l'annoncé sur Instagram.

Rohff n'est plus derrière les barreaux, il est sorti de prison ce matin et annoncé la nouvelle à son public via un post Instagram.

Emprisonné depuis plus de cinq mois à Fleury-Mérogis suite au procès et à la décision de justice du 6 juin 2019 où il avait condamné à cinq ans de prison pour violences dans la boutique Ünkut de Booba dans le quartier de Châtelet-Les Halles à Paris.

Dans un post Instagram, le Padre du rap game a donc annoncé sa libération ce matin. Sur l'image, on y voit la prison encore plongé dans le noir et des mouvements. On ne sait pas si c'est lui qui en sort en direct ou une image générique, toujours est-il que ROH2F n'est plus incarcéré. Dans ce post, il remercie tous ceux qui l'ont soutenu et n'oublie pas ceux qui restent toujours entre quatre murs.

"Libre depuis ce matin, A tout ceux et celels qui ont pensé à moi, merci pour vos messages de soutien. A tous ceux et celles qui ont tenu à m'écrire. Vos lettes ont agrandi ma cellule et en ont fait une suite royale."

Evidemment, il est encore trop tôt pour savoir ce que Rohff va faire. Laissons-le retrouver sa famille et ses amis mais un passage en prison est souvent synonyme d'écriture pour les rappeurs, nul doute que le rappeur né à Vitre-sur-Seine devrait bientôt refaire parler de lui, musicalement cette fois.