Lil Jon arrêté au Vietnam !

Le rappeur Lil Jon a vécu une petite mésaventure avec les autorités vietnamiennes...

Les fans de rap (et les joueurs de Need For Speed Underground aussi) savent que Lil Jon était un des rappeurs les plus incroyables de sa génération, avec toute son énergie, sa folie complète, qui a influencé le rap (notamment celui du Sud des USA) pour de nombreuses années. Et si le rappeur paraissait fou, sachez que c'était un vrai connaisseur de la musique, grâce à ses débuts en tant que DJ, et que c'est un sacré flambeur en soirée et dans la vie. Adepte du bling bling à outrance, ses bijoux auront fini par lui causer quelques ennuis, comme ce Week end, lors d'un voyage au Vietnam.

De passage en Asie du sud-est cette semaine, Lil Jon a posté plusieurs photos sur ses réseaux sociaux sur lesquelles on le voit en pleine séance d'interrogatoire, et il nous précise que tout ça est dû à un excès de bijoux ! Une histoire assez inédite, mais lorsqu'on sait que certaines chaînes et leurs pendentifs peuvent valoir jusqu'à plusieurs millions de dollars, on imagine alors que les douaniers du pays ont pu penser à une rentrée trop grosse de richesses non déclarées dans le pays.

Toutefois, cette histoire semble s'être bien terminée, puisque Lil Jon a posté une photo de lui, libre, mais sans toute sa bijouterie, plusieurs heures plus tard. Il précise qu'il a tout de même fallu avoir recours à l'aide de l'ambassade américaine, ce qui n'est pas rien. On espère qu'il va quand même réussir à récupérer ses biens, parce qu'il y en a pour une petite fortune...